Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το άγριο έγκλημα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Ο 47χρονος δράστης που ακόμα δεν έχει ακόμα εντοπιστεί, έσφαξε μια 44χρονη που είχε εισαχθεί χθες βράδυ στο ψυχιατρείο στο 10ο τμήμα οξέων περιστατικών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 47χρονος μέσα στα αίματα πήγε στους δύο νοσηλευτές βάρδιας, ανέφερε το συμβάν και στη συνέχεια διέφυγε από το τμήμα.

Ο 47χρονος είχε σκοτώσει στην Κέρκυρα μια γυναίκα και λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων είχε νοσηλευτεί στο Δαφνί.

Η ανακοίνωση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας:

«Την Τετάρτη 19/2/2025 και ώρα 03.15 πμ άνδρας ασθενής, ετών 46, ο οποίος νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής με Δικαστική Απόφαση, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρο 69 του ΠΚ, επιτέθηκε σε 44χρονη γυναίκα ασθενή, που νοσηλευόταν στην ίδια Ψυχιατρική Κλινική προκαλώντας της σοβαρή σωματική βλάβη. Στη συνέχεια ο ασθενής απέδρασε από την Κλινική, όπου νοσηλευόταν.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψη του θύματος, το οποίο δυστυχώς κατέληξε. Παράλληλα κλήθηκαν, το ΕΚΑΒ, η ΓΑΔΑ και η Άμεση Δράση και δόθηκαν οδηγίες για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και του προσωπικού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας.

Διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του ασθενή φερόμενου ως δράστη.

Το τραγικό συμβάν μας θλίβει βαθύτατα και εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του θύματος»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

