Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει να βγαίνει ζωντανά από την Κρήτη και σήμερα, Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής σε απευθείας σύνδεση από το Ρέθυμνο.

Στις Μέλαμπες που έζησε τον εφιάλτη μιας καταστροφικής πυρκαγιάς το 2022, γνωρίζουμε μια νεαρή οινοποιό που πέτυχε να οργανώσει ντόπιους καλλιεργητές, να τους κάνει να στραφούν στη βιολογική αμπελουργία και να «αναγεννήσει» τους κατεστραμμένους αμπελώνες, παλεύοντας ταυτόχρονα για τον σχεδιασμό ενός πρότυπου συστήματος πυροπροστασίας.

Το Ρέθυμνο, με μια ισχυρή κουλτούρα στον αθλητισμό και μεγάλο αριθμό νέων παιδιών σε γήπεδα, ταρτάν και υγρό στίβο, αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομής. Πώς θα αντιστραφεί αυτή η κατάσταση ώστε να μην εγκαταλείπουν οι αθλητές το όνειρό τους;

Πολλές οι προκλήσεις και για τον τομέα της υγείας στον νομό Ρεθύμνου. Σε όλη τη Δυτική Κρήτη υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο με πολλές όμως ελλείψεις. Το ρεπορτάζ της εκπομπής φωτίζει τα προβλήματα και αναζητά λύσεις.

Το πανέμορφο χωριό Μαργαρίτες φημίζεται για τα κεραμικά του. Με... μαγιά το αργιλώδες χώμα του Ψηλορείτη αλλά και ιδέες από την παράδοση και τη συνάντηση με άλλους πολιτισμούς, ένα ζευγάρι δημιουργεί και μας ξεναγεί στην τέχνη της κεραμοποιίας.

Ο Όμιλος Βρακοφόρων Ρεθύμνου τιμά την Κρήτη με τον χορό του ενώ ο 12χρονος Δημήτρης ξεσηκώνει με τη λεβεντιά και τη δεξιοτεχνία του, όντας από παιδάκι κοντά στην παράδοση του νησιού.

