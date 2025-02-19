Δαφνί: Συνελήφθη ο τρόφιμος που σκότωσε τη 44χρονη

Συνελήφθη ο 47χρονος τρόφιμος στο Δαφνί, που δολοφόνησε σήμερα τα ξημερώματα 44χρονη που είχε εισαχθεί χθες βράδυ στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο 10ο τμήμα οξέων περιστατικών.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε στη λεωφόρο Αθηνών ανάμεσα σε Αφαία και Δαφνί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα πολίτη στις Αρχές. Συγκεκριμένα, γυναίκα, ενημέρωσε την αστυνομία για την παρουσία ενός άνδρα στον δρόμο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Το χρονικό του άγριου εγκλήματος

Ο 49χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 44χρονης χρησιμοποιώντας σπασμένο γυαλί. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά.

Τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλλάβουν τον δράστη ο οποίος αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημα τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 47χρονος μέσα στα αίματα πήγε στους δύο νοσηλευτές βάρδιας, ανέφερε το συμβάν και στη συνέχεια διέφυγε από το τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος είχε μεταφερθεί στο Δαφνί από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου τον Αύγουστο του 2023 είχε επιτεθεί και δολοφονήσει μια άλλη τρόφιμο.

