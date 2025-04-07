Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με 2 τραυματίες αστυνομικούς είχαμε το βράδυ της Κυριακής στον Γέρακα.

Περίπου στις 10 το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν στην οδό Ναυαρίνου μετά από κλήση για διάρρηξη σε σπίτι.

Όταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν ένα ύποπτο όχημα με ένα άτομο μέσα και προσέγγισαν για να το ελέγξουν. Ο οδηγός επιχείρησε να φύγει εμβολίζοντας τη μοτοσυκλέτα των αστυνομικών, και κατάφερε να τους ρίξει στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι 2 ελαφρά

Στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζή.

Στο σημείο έσπευσαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις και μετά από καταδίωξη κατάφεραν να ακινητοποιήσουν σε ταράτσα παρακείμενου σπιτιού 2 διαρρήκτες, οι οποίοι συνελήφθησαν. Αναζητείται το τρίτο άτομο που διέφυγε.

Πηγή: skai.gr

