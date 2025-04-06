Φλώρινα - Ξάνθη: Παραμυθένιο σκηνικό από τα χιόνια

Παραμυθένιο είναι το σκηνικό στη Φλώρινα λόγω της χιονόπτωσης, ακόμα και στο κέντρο της πόλης, με τις εικόνες να είναι ασυνήθιστες για τις νοτιότερες περιοχές της χώρας αυτή την εποχή.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή τα σχολεία σε Φλώρινα και Πρέσπες θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα με απόφαση των δημάρχων.

Η κίνηση σε όλη την περιφέρεια Φλώρινας γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόστρωσης και στις περιοχές της Πρέσπας και του Αμυνταίου.

Επί ποδός βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτό το οδικό δίκτυο.

Στα λευκά ντύθηκαν και ορισμένοι οικισμοί στην ορεινή ζώνη της Ξάνθης το απόγευμα της Κυριακής. Nεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θράκη και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές, κατά τόπους ισχυρές από τις απογευματινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπει για τη Δευτέρα η ΕΜΥ.



Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ορεινά και τα ημιορεινά και τη νύχτα τοπικά και σε πεδινές περιοχές του νομού Έβρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.