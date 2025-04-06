Απεργία ΓΣΕΕ: Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ την Τετάρτη

Με στάσεις εργασίας αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ, την Τετάρτη 9 Απριλίου, οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, τόσο του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ όσο και της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα λεωφορεία και τρόλεϊ αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας τους).

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: ανανέωση του στόλου, διενέργεια προσλήψεων προσωπικού, αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τους νεοπροσληφθέντες, αυξήσεις στους μισθούς, συγκοινωνίες δημόσιες, ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται όλη τη μέρα τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

