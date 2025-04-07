Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Απριλίου

Σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Καλλιοπίου εν Πέργη και των Μαρτύρων Ακυλίνας και Ρουφίνου και των συν αυτοίς διακοσίων.

Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 19:53 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 9.6 ημερών

Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και η Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία στην Rwanda.

