Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Απριλίου

Δεν γιορτάζει κάποιο όνομα σήμερα - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:00 και δύση ήλιου στις 19:53 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρτυρος Καλλιοπίου εν Πέργη και των Μαρτύρων Ακυλίνας και Ρουφίνου και των συν αυτοίς διακοσίων.

Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 19:53 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 9.6 ημερών

Σήμερα είναι επίσης η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και η Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία στην Rwanda. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα Γιορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark