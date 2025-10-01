Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για τις απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Της Έλενας Γαλάρη
Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε ανακριτή.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.