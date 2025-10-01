Λογαριασμός
Τέμπη: Δεκτό το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου

Τέμπη

Δεκτό έγινε και δεύτερο αίτημα εκταφής από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με απόφαση της οποίας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας.

Υπενθυμίζεται, ότι ανάλογη παραγγελία είχε δοθεί και για τον γιο του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ενώ με διάταξη της Προέδρου Εφετών Μαρίας Λιάνου απορρίφθηκαν συνολικά τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.

