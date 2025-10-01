Δεκτό έγινε και δεύτερο αίτημα εκταφής από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με απόφαση της οποίας διατάχθηκε η εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η εισαγγελική παραγγελία αφορά αποκλειστικά την ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA, χωρίς να επεκτείνεται σε άλλες εξετάσεις για τα αίτια θανάτου, όπως είχε ζητήσει ο πατέρας.

Υπενθυμίζεται, ότι ανάλογη παραγγελία είχε δοθεί και για τον γιο του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, ενώ με διάταξη της Προέδρου Εφετών Μαρίας Λιάνου απορρίφθηκαν συνολικά τα αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικών ή άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων.

