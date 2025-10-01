Αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, σκοπεύει να υποβάλει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση καταδίκαζε τον συζυγοκτόνο σε ισόβια.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πιλότου, ο δολοφόνος της Καρολάιν θεωρεί άδικη τη δίκη που έγινε, καθώς ισχυρίζεται πως στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που θα ήθελε να ακουστούν.
Επιπλέον, όπως λέει, ο ίδιος δεν έχει καμία επικοινωνία με τη μικρή κόρη του Λυδία, η οποία έχει μεταφερθεί στις Φιλιππίνες αλλάζοντας μάλιστα και επίθετο.
Σημειώνεται ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου σύμφωνα με τον δικηγόρο του εργάζεται στο λογιστήριο της Οικονομικής Επιτροπής που διαχειρίζεται την καντίνα.
