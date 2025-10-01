Λογαριασμός
Αίτημα αναίρεσης για τη δολοφονία της Καρολάιν υποβάλλει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο πιλότος θεωρεί άδικη τη δίκη που έγινε, καθώς ισχυρίζεται πως στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που θα ήθελε να ακουστούν

Αναγνωστόπουλος

Αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς, σκοπεύει να υποβάλει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση καταδίκαζε τον συζυγοκτόνο σε ισόβια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πιλότου, ο δολοφόνος της Καρολάιν θεωρεί άδικη τη δίκη που έγινε, καθώς ισχυρίζεται πως στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που θα ήθελε να ακουστούν.  

Επιπλέον, όπως λέει, ο ίδιος δεν έχει καμία επικοινωνία με τη μικρή κόρη του Λυδία, η οποία έχει μεταφερθεί στις Φιλιππίνες αλλάζοντας μάλιστα και επίθετο.

Σημειώνεται ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έχει μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, όπου σύμφωνα με τον δικηγόρο του εργάζεται στο λογιστήριο της Οικονομικής Επιτροπής που διαχειρίζεται την καντίνα.

