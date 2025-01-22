Τα τρία μέτρα που αφορούν τις αλλαγές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετά το τέλος της έκτακτης σύσκεψης που είχε συγκαλέσει με τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τον υπουργό τα μέτρα θα ξεκινήσουν σε 10 ημέρες, αφού προηγηθεί κυβερνητική συνεννόηση για τη μέτρηση του κόστους.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμα ότι υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς καθιστώντας σαφές ότι τα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ «δεν θα κλείσουν» καθώς στόχος είναι «πώς θα μειώσουμε τον κόσμο που πηγαίνει σε αυτά τα φαρμακεία, ώστε να μην περιμένουν τόσοι στην ουρά».

Στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχαν φαρμακοποιοί, φαρμακοβιομήχανοι και ο ΕΟΠΥΥ και έγινε μετά τα ευτράπελα στο φαρμακείο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

Πρόσληψη με μπλοκάκι 20 φαρμακοποιών. Οι προσλήψεις θα γίνουν τις επόμενες ώρες για να βοηθήσουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση των ασθενών. Από σήμερα μετακινούνται τα ακριβά φάρμακα Α1 που είναι για νοσοκομειακή χρήση σε άλλους κόμβους ώστε να μη συμπίπτουν οι εκτελέσεις αυτών των συνταγών που είναι μαζικές και μεγάλες, με τον κόσμο που περιμένει στην ουρά. Με το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα προκύψει μείωση 10% κίνησης στα μεγάλα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών και τους φαρμακοποιούς θα υπάρξει ένα γενικό περίγραμμα ώστε ένα κομμάτι των εκτελούμενων συνταγών από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ -εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής- να αποστέλλονται στην οικεία τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται ότι με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ επί της οδού Αλεξάνδρας, άμεσα μετακινείται η εξυπηρέτηση ιδιωτικών κλινικών που έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ, στα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ Ν. Ιωνίας, Κεντρικό και Αγίας Παρασκευής, ώστε το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στα Φαρμακεία επί της οδού Αλεξάνδρας να είναι διαθέσιμο στην εξυπηρέτηση κοινού. Τονίζεται πως η εξυπηρέτηση αφορά στις κλινικές και οι ασθενείς θα παίρνουν τα φάρμακα από τις κλινικές, κάτι που ισχύει και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα οι ιδιωτικές κλινικές θα εξυπηρετούνται πλέον ως εξής:



Metropolitan General: Κεντρικό Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ



Ιασώ: Κεντρικό Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ



Therapis: Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αγίας Παρασκευής



Λευκός Σταυρός: Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αγίας Παρασκευής



Mediterraneo: Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ν. Ιωνίας



Ιατρικό Ψυχικού: Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ν. Ιωνίας

«Θα ακολουθήσει επικοινωνία ανάμεσα στα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και τις Ιδιωτικές Κλινικές προκειμένου η μεταβολή να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε και με τα τηλέφωνα 2108110654, 210811679, 2108110681.»

Αναλυτικά η δήλωση Γεωργιάδη μετά τη σύσκεψη:

«H σημερινή μας συζήτηση δεν είναι αποτέλεσμα του χθεσινού περιστατικού, αλλά ήταν προγραμματισμένη να γίνει. Λόγω όμως και του χθεσινού περιστατικού συμφωνήσαμε σήμερα στα εξής:

Πρώτον, ο ΕΟΠΥΥ προσλαμβάνει με μπλοκ παροχής υπηρεσιών 20 φαρμακοποιούς, μέσα στα επόμενα 24ωρα, για να ενισχύσει τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που έχουν πρόβλημα και να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση των ασθενών.

Δεύτερον, από σήμερα μετακινούμε σε άλλους κόμβους που έχουμε ορίσει (βλ. ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ) τα φάρμακα 1Α που είναι για νοσοκομειακή χρήση έτσι ώστε να μην συμπίπτουν οι εκτελέσεις αυτών των συνταγών που είναι μαζικές με τον κόσμο που περιμένει στην ουρά. Αυτό θα μειώσει περίπου την καθημερινή κίνηση στα μεγάλα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ κατά 10%.

Τρίτον, έχουμε συμφωνήσει μεταξύ της βιομηχανίας, του ΕΟΠΥΥ και των φαρμακείων ένα γενικό περίγραμμα του πως θα μπορούσε ένα κομμάτι των εκτελούμενων συνταγών από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής, να μεταφερθούν σε ιδιωτικά φαρμακεία. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να δώσουμε το ακριβές χρονοδιάγραμμα καθόσον θα πρέπει να προηγηθεί και μια εσωτερική κυβερνητική συζήτηση για το πώς θα γίνει σωστή επιμέτρηση του κόστους.

Προσδοκώ ότι το τελικό σχέδιο θα είναι έτοιμο σε περίπου 10 μέρες από σήμερα. Αλλά η γενική εικόνα και η γενική ιδέα έχει τεθεί σε σωστές βάσεις και υπάρχει πλέον ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ ΕΟΠΥΥ, βιομηχανίας και φαρμακείων. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Τονίζω ότι όλο μας το σχέδιο για τη μείωση της ταλαιπωρίας στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν σημαίνει κλείσιμο των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η συζήτηση αφορά τη δυνατότητα και ενός εναλλακτικού δρόμου προμήθειας ορισμένων φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων».

