Στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρέθηκε το πρωί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από δημοσίευμα ιστοσελίδας ότι το φαρμακείο είναι κλειστό γιατί και οι τρεις φαρμακοποιοί είχαν δηλώσει ασθένεια και έλειπαν, με αποτέλεσμα περίπου 30 ασφαλισμένοι να περιμένουν από το πρωί στην ουρά.

Ο υπουργός Υγείας επιστράτευσε κλειδαρά για να ανοίξει την πόρτα και πήγε καφέδες στους πολίτες που περίμεναν μέσα στο κρύο, ενώ άρχισε να μαζεύει τις συνταγές, τις οποίες έδωσε στους υπαλλήλους.

Λίγο αργότερα, ξεκίνησε και η διανομή των φαρμάκων.



«Δεσμεύομαι ότι αυτό το αίσχος δεν θα ξαναγίνει και θα βρούμε άμεσα λύση» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στο Χ.

Το ρεπορτάζ, των ⁦@parapolitika⁩, του κ. Βενιζέλου και του ⁦@KourtakisJohn⁩ για όσα συνέβησαν προ ολίγου στο Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην Λ. Αλεξάνδρας, είναι δυστυχώς ορθόν. Δεσμεύομαι ότι αυτό το αίσχος δεν θα ξαναγίνει και θα βρούμε άμεσα λύση https://t.co/I83iUr9Nip — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 21, 2025

Γεωργιάδης: Ζητώ συγγνώμη από τους ασθενείς που ταλαιπωρήθηκαν στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ

Σε δήλωσή του και από το περιστύλιο της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από τους ασθενείς που ταλαιπωρήθηκαν.

Αναλυτικά ανέφερε:

«Ζητώ συγγνώμη από τους ασθενείς που σήμερα ταλαιπωρήθηκαν στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, όπου μια ταυτόχρονη ασθένεια των 3 φαρμακοποιών δεν άνοιξε το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ. Το πληροφορήθηκα καθ’ οδόν παρενέβην προσωπικά. Ανοίξαμε το φαρμακείο με κλειδαρά τους ζήτησα συγγνώμη θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ήταν πάρα πολύ ευγενικοί. Ήδη θα ανακοινώσουμε άμεσα ενδεχομένως και αύριο τα μέτρα για την ανακούφιση στις ουρές στον ΕΟΠΠΥ μια κατάσταση που χρονίζει. Θα λάβουμε κάποια άμεσα ανακουφιστικά μέτρα. Κάποια φάρμακα θα πάνε στο κεντρικό φαρμακείο και μιλάμε για την διάθεση τους σε κάποια εναλλακτικά κανάλια διανομής».

Σε ερώτηση τι θα γίνει με τους φαρμακοποιούς, ο υπουργός Υγείας απάντησε: «Θα ακολουθηθεί η διοικητική διαδικασία».

Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ ζητά συγγνώμη από τους ασφαλισμένους

Η διοικήτρια του ΕΟΠΠΥ Θεανώ Καρποδίνη ζήτησε συγνώμη μέσω σχετικής ανακοίνωσης από τους ασφαλισμένους του για την ταλαιπωρία που υπέστησαν. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του φαρμακείου οφείλεται σε ταυτόχρονη ασθένεια και συνεπακόλουθη απουσία υπαλλήλων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Διοίκησης. Έχει ήδη δοθεί εντολή από τη Διοίκηση για τη διεξοδική διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση πάσης φύσεως ευθυνών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΕΟΠΠΥ

Σχετικά με τη σημερινή καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας ενός από τα δύο φαρμακεία του Οργανισμού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο ΕΟΠΥΥ ζητά συγγνώμη από τους ασφαλισμένους του για την ταλαιπωρία που υπέστησαν μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Το συγκεκριμένο φαρμακείο δεν παρέχει φάρμακα σε ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν απρόσκοπτα από το όμορο φαρμακείο.

Η καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του φαρμακείου οφείλεται σε ταυτόχρονη ασθένεια και συνεπακόλουθη απουσία υπαλλήλων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Διοίκησης.

Το τακτικό ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού αρχίζει στις 8:00 π.μ. και μόλις έλαβε γνώση η Διοίκηση σχετικά με την αδυναμία έναρξης λειτουργίας του φαρμακείου την προκαθορισμένη ώρα, έδωσε άμεσα εντολή σε φαρμακοποιούς από την κεντρική υπηρεσία να μεταβούν στο φαρμακείο.

Με την συνδρομή του Διευθυντή της οικείας περιφερειακής Διεύθυνσης που υπάγεται το φαρμακείο, ο οποίος μετέβη άμεσα και μερίμνησε για το άνοιγμα του φαρμακείου, έως τις 10:00 πμ είχε πλήρως αποκατασταθεί η λειτουργία του και εξυπηρετήθηκαν οι ασφαλισμένοι.

Έχει ήδη δοθεί εντολή από τη Διοίκηση για τη διεξοδική διερεύνηση του περιστατικού και την απόδοση πάσης φύσεως ευθυνών.

Σημειώνεται ότι η αυξημένη προσέλευση των ασφαλισμένων που παρατηρείται σε ορισμένα φαρμακεία τις τελευταίες ημέρες οφείλεται σε μείωση της ταχύτητας απόκρισης των ηλεκτρονικών εφαρμογών λόγω της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης στο δίκτυο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής εκτέλεσης συνταγών που οδήγησαν σε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα μέρος των ασφαλισμένων να προσέλθουν και σήμερα.

Ο ΕΟΠΥΥ προς τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών έχει προβεί διαχρονικά σε όλες τις θεσμικές ενέργειες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και ιδίως φαρμακοποιών, δεδομένης της σοβαρής υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι μέσω των Μνημονίων Συνεργασίας με τις ιδιωτικές κλινικές, δεν χρειάζεται να προσέρχονται οι ίδιοι στα φαρμακεία, καθώς μπορούν να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από τις ιδιωτικές κλινικές, στις οποίες πραγματοποιούν τις θεραπείες τους.

Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι που παρακολουθούνται σε κρατικά νοσοκομεία μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων που επισκέπτονται για τις θεραπείες τους.

Για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και την παραλαβή των φαρμάκων τους στο σπίτι έχει δρομολογηθεί το σημαντικό έργο της κατ’ οίκον αποστολής φαρμάκων, πρόγραμμα το οποίο ήδη υλοποιείται πιλοτικά από το 2024 και θα εφαρμοστεί καθολικά μετά τα τέλη Απριλίου 2025, με την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Ο ΕΟΠΥΥ και τα στελέχη του θα συνεχίσουν να καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

