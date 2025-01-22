Αιτωλοακαρνανία: Του πήραν τα στοιχεία και έκαναν… μπίζνες στο όνομά του

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος δυο ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το agriniopress.gr, έπειτα από καταγγελία 43χρονου από το Μεσολόγγι, οι δυο κατηγορούμενοι 54 και 61 ετών από την Αθήνα, φέρονται πως από τον Ιούνιο του έτους 2023 έως και τον Φεβρουάριο του έτους 2024, με το πρόσχημα εύρεσης εργασίας στον ίδιο και σε συγγενικά του πρόσωπα, τον έπεισαν να τους γνωστοποιήσει φορολογικά στοιχεία, στοιχεία ταυτότητας, κωδικούς TAXIS κλπ.

Στην συνέχεια οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία απέκτησαν πρόσβαση σε φορολογική εφαρμογή και συνέστησαν εν αγνοία του καταγγέλλοντα πέντε εταιρείες, τρεις στο όνομα του και δύο στο όνομα της συζύγου του.

Στις εταιρείες αυτές, οι δυο φερόμενοι ως δράστες κατείχαν τον αποκλειστικό έλεγχο και τη λειτουργία τους, προβαίνοντας σε ανακριβή απόδοση και μη νόμιμη επιστροφή φόρου προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους (370.000) ευρώ, το οποίο έχει καταλογιστεί σε βάρος του καταγγέλλοντα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου.

Πηγή: skai.gr

