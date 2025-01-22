Κορωπί: Συνελήφθη 35χρονος που αναζητούνταν με ένταλμα σύλληψης

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες στις 20 Ιανουαρίου στο Κορωπί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.), 35χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του σε συμμορία που προέβαινε σε διακεκριμένες διαρρήξεις - κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα καθώς και ληστρική κλοπή.

Ειδικότερα, κατόπιν κλήσης στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης για διάρρηξη οχήματος, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν 35χρονο και 46χρονο να κινούνται ύποπτα σε παρακείμενο σημείο και προέβησαν σε έλεγχό τους και ακολούθως τους προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας.

Εκεί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς ήταν μέλος συμμορίας η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες από καταστήματα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Όπως προέκυψε ο 35χρονος, από κοινού με δύο συνεργούς του, ένας εκ των οπίων έχει συλληφθεί σε προγενέστερο χρόνο, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους προέβαινε σε διαρρήξεις – κλοπές από καταστήματα σε περιοχές της Νοτιανατολικής Αττικής.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας κινούνταν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες με δίκυκλο και έθραυαν με χρήση εργαλείων και άλλων αντικειμένων τους υαλοπίνακες εισόδου των καταστημάτων, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό και αφαιρώντας χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα.

Επισημαίνεται ότι όλες οι διαρρήξεις-κλοπές τελέσθηκαν σε χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε δυνάμει δικογραφίας που σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και περιλάμβανε εξιχνιάσεις 14 περιπτώσεων διαρρήξεων – κλοπών.

Επιπλέον συνελήφθη και ο 46χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, για κλοπή και πλαστογραφία καθώς το όχημα του έφερε πλαστή πινακίδα, διότι κατείχε και πινακίδα που είχε αφαιρέσει από έτερο όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

