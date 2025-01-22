Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με φαρμακοποιούς, φαρμακοβιομήχανους και τον ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Μετά τα ευτράπελα στο φαρμακείο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο υπουργός κίνησε διαδικασίες προχωρώντας στη λήψη άμεσων μέτρων που συζητούνται με τους φορείς.

Στη σύσκεψη τίθενται τα εξής μέτρα:

Η αύξηση του προσωπικού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Η διάθεση των φαρμάκων στο σπίτι με κούριερ που λειτουργεί πιλοτικά από το 2024 και όπως έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την παράδοση κατ’ οίκον ακριβών φαρμάκων σε 1.200 ασθενείς σε όλη τη χώρα.

Εξετάζεται η διαδικασία της διανομής αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και από τα φαρμακεία της γειτονιάς.

Σημειώνεται ότι μετά την ταλαιπωρία των ασθενών στο φαρμακείο του Οργανισμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο παρέμεινε κλειστό την Τρίτη και την παρέμβαση του Άδωνι Γεωργίαδη ο οποίος άνοιξε με κλειδαρά το κατάστημα, σήμερα λειτούργησε κανονικά.

