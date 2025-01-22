Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης εκτινάσσει τις τιμές ενοικίου στην Αθήνα με αποτέλεσμα ένα πάρκινγκ να κοστίζει όσο το ενοίκιο ενός διαμερίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ΣΚΑΪ, Live you, ενδεικτικά, μία θέση στάθμευσης στο Κολωνάκι 11 τμ. κοστίζει τον μήνα 700 ευρώ, στο Μαρούσι η ενοικίαση 10 τ.μ. φτάνει τα 400 ευρώ, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εάν κάποιος θελήσει να νοικιάσει έναν χώρο 21 τ.μ για να σταθμεύσει το όχημά του θα πρέπει να πληρώσει 350 ευρώ.

Δείτε το ρεπορτάζ:



Για το ζήτημα μίλησε στην εκπομπή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, ο οποίος εξήγησε ότι «τα ενοίκια για τα σπίτια και τους χώρους στάθμευσης διαμορφώνονται από τη σχέση της προσφοράς και της ζήτησης. Από τη δεκαετία του ΄70 μέχρι την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επιβληθεί αγορανομικός έλεγχος στις τιμές των στεγασμένων πάρκινγκ και το ΄89 επεκτάθηκε και στα υπαίθρια πάρκινγκ ο οποίος καταργήθηκε το 2007. Αποτέλεσμα ήταν να χτιστούν τα τελευταία 25 χρόνια ελάχιστα πάρκινγκ».



Πηγή: skai.gr

