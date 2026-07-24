Η Ουκρανία μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά στη Ρωσία: Τα πέντε τελευταία πλήγματα που αλλάζουν τα δεδομένα

Η Ουκρανία κλιμακώνει τη στρατηγική των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στο εσωτερικό της Ρωσίας, επιδιώκοντας να πλήξει κρίσιμες στρατιωτικές και οικονομικές υποδομές που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Τα τελευταία 24ωρα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν βάλει στο στόχαστρο εργοστάσια αμυντικής βιομηχανίας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, κέντρα logistics και υποδομές που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή τη μεταφορά οπλικών συστημάτων.

Η εντατικοποίηση των επιχειρήσεων συμπίπτει με τη νέα στρατηγική της ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αυξήσει την πίεση στο ρωσικό έδαφος, μεταφέροντας το κόστος του πολέμου πολύ πέρα από τη γραμμή του μετώπου.

Πλήγμα σε εργοστάσιο που τροφοδοτεί τη ρωσική πολεμική βιομηχανία

Από τις σημαντικότερες επιθέσεις ήταν εκείνη στην πόλη Κίροφ, όπου επλήγη στρατιωτική βιομηχανία που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στις επιχειρήσεις τους στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση μέρος της προσπάθειας αποδυνάμωσης της ρωσικής αμυντικής παραγωγής.

Μαζική επιδρομή με περισσότερα από 400 drones προς τη Μόσχα

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία εξαπέλυσε περισσότερα από 400 drones εναντίον της Μόσχας και της ευρύτερης περιοχής της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ωστόσο καταγράφηκαν τραυματισμοί, πυρκαγιές και ζημιές σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Κίεβο, μεταξύ των στόχων βρίσκονταν εγκαταστάσεις logistics και ενεργειακές υποδομές που εξυπηρετούν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Νέα επίθεση στις αποθήκες της Wildberries

Ουκρανικά drones έπληξαν για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες αποθήκες της Wildberries στην Αγία Πετρούπολη.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται όχι μόνο για εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και για τη διακίνηση εξοπλισμού και υλικών που σχετίζονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν ζημιές σε αποθηκευτικούς χώρους.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, δεξαμενών καυσίμων και τερματικών σταθμών εξαγωγής.

Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι η αποδυνάμωση των ενεργειακών εσόδων της Μόσχας αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της χρηματοδότησης του πολέμου.

Το Reuters έχει καταγράψει ότι η εκστρατεία αυτή έχει επηρεάσει λιμάνια, διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα και στη Θάλασσα του Αζόφ.

Στρατηγική αλλαγή του Κιέβου

Οι τελευταίες επιχειρήσεις δείχνουν ότι η Ουκρανία δεν περιορίζεται πλέον σε πλήγματα κοντά στα σύνορα, αλλά επιδιώκει να χτυπήσει κρίσιμες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Στόχος είναι να διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, να μειωθεί η παραγωγική ικανότητα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας και να αυξηθεί το οικονομικό κόστος για τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει τις εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά ουκρανικών πόλεων και λιμενικών υποδομών, με τις δύο πλευρές να εισέρχονται σε μία νέα φάση του πολέμου όπου οι επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.



Πηγή: skai.gr

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