Σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον έγκυρο Ισπανό ρεπόρτερ, Τσέμα Ντε Λούκας.



Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μεν συμβόλαιο σε ισχύ με τη Μακάμπι, ωστόσο του δόθηκε η άδα να αναζητήσει ομάδα στο ΝΒΑ και η ομάδα του Ισραήλ δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

O 27χρονος άσος (1,93μ.) είχε φέτος κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά ανά αγώνα, σε 28 συμμετοχές.

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