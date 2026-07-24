Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ η Ρεάλ

Η Ρεάλ είναι σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ και η Μακάμπι εμφανίζεται θετική

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γουόκερ

Σε συζητήσεις με τον Λόνι Γουόκερ βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον έγκυρο Ισπανό ρεπόρτερ, Τσέμα Ντε Λούκας.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει μεν συμβόλαιο σε ισχύ με τη Μακάμπι, ωστόσο του δόθηκε η άδα να αναζητήσει ομάδα στο ΝΒΑ και η ομάδα του Ισραήλ δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

O 27χρονος άσος (1,93μ.) είχε φέτος κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα 15,2 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά ανά αγώνα, σε 28 συμμετοχές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark

Απόρρητο