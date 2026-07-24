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Χαλκιδική: Oριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της

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Πυροσβεστική

Οριοθετημένη είναι η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 14:50, στη περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Χαλκιδική
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