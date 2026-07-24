Οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν σήμερα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του για την προστασία των ανηλίκων, δημιουργώντας κινδύνους διαδικτυακής παρενόχλησης, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή υψηλού προστίμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τη δημοφιλή στους νέους εφαρμογή ότι οι παράμετροι απορρήτου για εφήβους που έχει θέσει στα πολύ σύντομο βίντεό της που δεν προστατεύουν επαρκώς τους τελευταίους.

«Οι λογαριασμοί ανηλίκων στο TikTok διαθέτουν περισσότερα από 50 μέτρα απορρήτου και ασφάλειας διαμορφωμένα με προεπιλογή, σύμφωνα με απόψεις ειδικών, από τη δημιουργία τους», δήλωσε εκπρόσωπος της πλατφόρμας, υπογραμμίζοντας πως η εφαρμογή είναι μία από εκείνες που απαγορεύουν ορισμένες λειτουργίες στους νεότερους, όπως τα άμεσα μηνύματα.

«Μοιραζόμαστε τον στόχο της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη στέρεη διαδικασία βελτιώσεών μας», πρόσθεσε η εταιρία, που διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να εργάζεται με «εποικοδομητικό» τρόπο με την Επιτροπή.

Το TikTok, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο ByteDance, έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικές ρυθμίσεις για τους ανηλίκους 13-17 ετών, για να τους προστατεύσει από κακόβουλους χρήστες του διαδικτύου.

Με προεπιλογή, οι λογαριασμοί τους διαμορφώνονται σε «ιδιωτική» λειτουργία, το πιο προστατευτικό καθεστώς, με πιο πλήρεις λειτουργίες να είναι προσβάσιμες για τους ηλικίας 16 ετών και άνω.

Όμως οι ανήλικοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν τους λογαριασμούς τους σε «δημόσια» λειτουργία, υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες, επιτρέποντας σε αυτήν την περίπτωση σε οποιονδήποτε να δει τις δημοσιεύσεις τους.

Αυτό δημιουργεί κινδύνους για παρενόχληση στο διαδίκτυο και εκθέτει τους χρήστες σε επαφές που δεν έχουν ζητήσει, μεταξύ άλλων εκ μέρους ατόμων με κακές προθέσεις.

Ενώ ακόμη και σε «ιδιωτική» λειτουργία, τέτοιοι κίνδυνοι υπάρχουν, μέσω των λειτουργιών και των καταλόγων ακολούθων ("followers") που μπορεί να επιτρέψουν σε αυτά να συμβουλεύονται φωτογραφίες προφίλ και λογαριασμούς που υποτίθεται ότι θα έμεναν ιδιωτικοί, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καταστάσεις που αντίκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), προειδοποιούν οι Βρυξέλλες, που ερευνούν την τήρηση αυτών των κανόνων από το TikTok από τον Φεβρουάριο 2024.

«Βάσει του DSA, οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες στους ανήλικούς πρέπει να εγγυώνται ένα αυξημένο επίπεδο απορρήτου και ασφάλειας», υπενθυμίζει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή προσθέτει ότι κατέληξε στο «προκαταρκτικό» συμπέρασμα ότι «οι ρυθμίσεις των λογαριασμών TikTok δεν τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί εκθέτουν σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς και τα περιεχόμενα των ανήλικων χρηστών».

Οι Βρυξέλλες καλούν ως εκ τούτου το TikTok να τροποποιήσει τις παραμέτρους λογαριασμών του προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

Εάν δεν ικανοποιηθεί, η Επιτροπή μπορεί να του επιβάλει ενδεχομένως υψηλό πρόστιμο, που μπορεί να φθάνει έως το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του, όπως επιτρέπει ο DSA σε περίπτωση χαρακτηριστικής παραβίασης.

Οι Βρυξέλλες είχαν ζητήσει στις αρχές του έτους από το TikTok να καταργήσει τη διεπαφή λειτουργιών του που εκτιμάται πως είναι πολύ «εθιστικές» στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε το 2024.

Πρόκειται για μηχανισμούς που «θα μπορούσαν να βλάψουν τη φυσική και πνευματική ευεξία» των χρηστών, κυρίως των ανηλίκων, παρακινώντας τους να «σκρολάρουν» περιεχόμενα κα να συμβουλεύονται τα τηλέφωνά τους με «καθηλωτικό» τρόπο ακόμη και τη νύχτα. Αυτό περιλαμβάνει την αδιάκοπη κύλιση περιεχομένων ("scrolling"), την αυτόματη ανάγνωση βίντεο, και τις ενημερώσεις ¨"push".

Οι ενέργειες αυτές εγγράφοντα σε μια ευρύτερη επίθεση της Ευρώπης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ προβλέπει να θεσπίσει «προοδευτική και σταδιακή» πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να προστατεύσει τη φυσική και πνευματική τους υγεία, όπως συνέστησαν αυτόν τον μήνα Ευρωπαίοι ειδικοί.

Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρουσιάσει τις προτάσεις για το θέμα αυτό «μετά το καλοκαίρι».

Πηγή: skai.gr

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