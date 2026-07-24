Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ θα εγκαινιάσει σήμερα μια νέα κυβερνητική έδρα στο Μάντσεστερ που θα ονομάσει «Νο 10 North», μια αναφορά στο γραφείο του στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στο Λονδίνο, καθώς επιδιώκει να μεταφέρει τη λήψη των οικονομικών αποφάσεων μακριά από την πρωτεύουσα.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα τη Δευτέρα διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ, επιδιώκει να αφήσει τάχιστα το στίγμα του στην κυβέρνηση με τη νέα έδρα στη βόρεια Αγγλία να σηματοδοτεί μια μετακίνηση από αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε δεκαετίες λήψης των οικονομικών αποφάσεων στο Λονδίνο.

Ο νέος πρωθυπουργός, πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, θα χρησιμοποιήσει επίσης το γραφείο του στην πόλη για να προεδρεύσει του επαναφερόμενου Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, ενός οργάνου σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου, στο οποίο θα μετέχουν πρωτοκλασάτοι υπουργοί και περιφερειακοί δήμαρχοι που θα συντονίζουν από κοινού την κυβερνητική στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης.

Το συμβούλιο συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 επί πρωθυπουργίας του Γκόρντον Μπράουν για να συντονίζει την κυβερνητική διαχείριση της οικονομικής ύφεσης.

Ο Μπέρναμ περιέγραψε τη νέα βάση ως εξής: ένα «κέντρο επιχειρήσεων για τη βελτίωση της Βρετανίας - ο χώρος που χρησιμοποιούμε για να αποκεντρώσουμε τις εξουσίες από το Ουεστμίνστερ, στα χέρια του λαού σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση».

«Η εποχή που το Whitehall αντιστεκόταν στην αποκέντρωση έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί», κατάληξε.

Η ηγέτις των αντιπολιτευόμενων Συντηρητικών, η Κέμι Μπάντενοχ, αμφισβήτησε το αν η απόφαση του Μπέρναμ μεταφράζεται σε εθνικό επίπεδο και σχολίασε ότι (ο Μπέρναμ) «συμπεριφέρεται σαν να είναι ακόμη δήμαρχος του Μάντσεστερ» λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί σε ευρύτερες εθνικές προκλήσεις.

Το «Νο 10 North» θα εργάζεται αρχικά από το Heron House, ένα κτίριο γραφείων στην καρδιά του Μάντσεστερ το οποίο λειτουργεί ως περιφερειακή βάση της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών και κυβερνασφάλειας GCHQ.

Ο Μπέρναμ αναμένεται να εργάζεται μια ημέρα την εβδομάδα από το Μάντσεστερ, ενώ άλλοι υπουργοί θα χρησιμοποιούν και εκείνοι τακτικά τα γραφεία εκεί, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, και σύμφωνα με το BBC μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου έως και 300 δημόσιοι υπάλληλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Ο Μπέρναμ έχει χαρακτηρίσει την πρωθυπουργία του μια επανεκκίνηση σε σχέση με την πολιτική των τελευταίων ετών.

Η κίνηση να ανοίξει γραφείο στο Μάντσεστερ αντανακλά το πάγιο επιχείρημα του πρώην δημάρχου ότι η εξουσία θα πρέπει να αποκεντρωθεί από το Ουεστμίνστερ σε πόλεις και περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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