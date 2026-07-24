Η κυβέρνηση... «βάζει σε πρόγραμμα» διαιτολογικά γραφεία και κέντρα αισθητικής. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης καθορίζεται το πλαίσιο επιβολής μέτρων και διοικητικών κυρώσεων κατά τους ελέγχους σε οικονομικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία, οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες και τα εργαστήρια αισθητικής. Η απόφαση εξειδικεύει τη διαδικασία εποπτείας, την κλιμάκωση των κυρώσεων και τα κριτήρια επιβολής τους, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.



Με την ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή στη Διαύγεια από το υπουργείο Ανάπτυξης, προβλέπεται ότι οι παραβάσεις θα αντιμετωπίζονται με κλιμακούμενα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν γραπτές συστάσεις, διοικητικά πρόστιμα, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ανάκληση της γνωστοποίησης λειτουργίας, καθώς και αναφορά στην εισαγγελική Αρχή στις σοβαρότερες περιπτώσεις. Η ένταση των μέτρων θα εξαρτάται από την αξιολόγηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση προβλέπει, επίσης, ότι σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία οι ελεγκτές θα μπορούν να επιβάλλουν χωρίς καθυστέρηση μέτρα υψηλής έντασης, όπως προσωρινή αναστολή λειτουργίας και πρόστιμο. Όταν διαπιστώνεται λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, εισήγηση για σφράγιση της επιχείρησης, ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και της Εισαγγελίας.Ως προς τα πρόστιμα, προβλέπεταιγια έλλειψη αρχικής γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, ενώ σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Στη δεύτερη υποτροπή προβλέπεται, επιπλέον, σφράγιση της επιχείρησης για δέκα ημέρες και στην τρίτη οριστική σφράγιση. Παράλληλα, παρέχεται έκπτωση 30% σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός 60 ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης.

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