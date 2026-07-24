Γερμανία: Ανασχηματισμός ανάγκης, αλλά και ευκαιρίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προχώρησε σε "μίνι-ανασχηματισμό" στο κυβερνητικό σχήμα μετά το "σκάνδαλο Σπαν" και την απομάκρυνση του Γενς Σπαν από τη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών.

Ο πρώην υπουργός Καγκελαρίας Τόρστεν Φράι τοποθετήθηκε στη θέση του Γενς Σπαν, μεταφέροντας τη θέση του στην Καγκελαρία στην πρώην υπουργό Υγείας, Νίνα Βάρκεν.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται ενόψει προεκλογικής περιόδου σε δύο ανατολικογερμανικά κρατίδια και στο Βερολίνο, με στόχο την ανανέωση και επανεκκίνηση της κυβέρνησης του Μερτς, που αντιμετωπίζει προκλήσεις στις δημοσκοπήσεις.

Ο καγκελάριος Μερτς είδε το «σκάνδαλο Σπαν» ως ευκαιρία για διορθωτικές κινήσεις στο χριστιανοδημοκρατικό τμήμα της κυβέρνησής του, προωθώντας έμπιστους ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά.Από το περασμένο Σαββατοκύριακο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε προεξοφλήσει ότι η απομάκρυνση του Γενς Σπαν -μετά την αποκάλυψη για την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ- από τη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών θα ήταν η αφορμή και για κάποιες διορθωτικές κινήσεις στην κυβέρνησή του, η οποία συνεχίζει να καταγράφει ποσοστά «συναγερμού» στις δημοσκοπήσεις και ενώ η προεκλογική περίοδος σε δύο ανατολικογερμανικά κρατίδια και στην πόλη του Βερολίνου έχει ουσιαστικά ξεκινήσει.



Οι «καραμπόλες» στα υπουργεία

Πηγή: Deutsche Welle

Το αποτέλεσμα είναι ένας «μίνι-ανασχηματισμός», τον οποίο και ανακοίνωσε την Παρασκευή με εμφανή την πρόθεσή του να προβάλει μια εικόνα ανανέωσης και επανεκκίνησης της κυβέρνησής του. Ως γνωστόν, ο πρώην «υπουργός» Καγκελαρίας Τόρστεν Φράι, από τους πιστούς στον καγκελάριο, πήρε τη θέση του Γενς Σπαν, παραχωρώντας τη δική του στην καγκελαρία στη μέχρι πρότινος υπουργό Υγείας, Νίνα Βάρκεν.Αυτό έφερε στο υπουργείο της, που έχει κομβικό ρόλο στις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα, τον έως τώρα γενικό γραμματέα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν. Και αυτός νεαρός σε ηλικία και εξαιρετικά φιλόδοξος, θεωρείται ότι ανήκει στο στενό περιβάλλον του Μερτς, ο οποίος είναι σαφές ότι επιδιώκει να ισχυροποιήσει τη θέση του και μέσα στο κόμμα, αλλά και στην κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσοστά δημοτικότητας και αποδοχής του είναι ιστορικά χαμηλά, με μόλις το 14% των Γερμανών να δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο του.Εκκρεμεί η θέση του υπουργού ΜεταφορώνΈνας άλλος υπουργός που όπως όλα δείχνουν θα απομακρυνθεί μετά από μια «άδοξη» θητεία είναι αυτός του τομέα των Μεταφορών, Πάτρικ Σνίντερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάποια σημάδια αλλαγής σε μια προβληματική θέση, που αφορά το παραμελημένο εδώ και δεκαετίες κομμάτι των υποδομών σε συγκοινωνίες, αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες. Ο Μερτς δεν επιβεβαίωσε στις δηλώσεις του την Παρασκευή την απομάκρυνση Σνίντερ, αφού σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά ακόμη τον διάδοχό του και έχει εισπράξει τουλάχιστον μια άρνηση για την ανάληψη της καρέκλας αυτής που θεωρείται «ηλεκτρική».Απέφυγε να «τα αλλάξει όλα»Οι οριστικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην κυβέρνηση, αλλά και στο κόμμα και η διαδικασία εκλογής του νέου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μετατίθενται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πάντως, παρά τις πληροφορίες που ήθελαν τις καρέκλες και άλλων υπουργών ή υφυπουργών να τρίζουν, ο Μερτς αποφάσισε να μην βάλει πολύ βαθιά το μαχαίρι, φοβούμενος να δώσει μια εικόνα αποτυχημένου κυβερνητικού σχήματος, 14 μόλις μήνες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης. Και ο ίδιος πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο, δεν είναι ικανοποιημένος με τη δουλειά, αλλά και τη δημόσια εικόνα κάποιων υπουργών, ειδικά σε ό,τι αφορά δηλώσεις που προκαλούν αναστάτωση ή εντάσεις με τον κυβερνητικό εταίρο, τους Σοσιαλδημοκράτες. Αυτοί δεν επηρεάζονται από αυτόν τον «μίνι-ανασχηματισμό», αν και αντιμετωπίζουν εξίσου μεγάλο ή ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με την αξιολόγηση της δράσης τους στα υπουργεία που κατέχουν.Πάντως, τα Μέσα Ενημέρωσης για αρκετή ώρα το πρωί της Παρασκευής ασχολήθηκαν περισσότερο με μια άλλη σημαντική αλλαγή στην κορυφή ενός γερμανικού «θεσμού», μεταδίδοντας ζωντανά την πρώτη συνέντευξη του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως ο τεχνικός ηγέτης της Εθνικής Ομάδας.Πηγές: ARD, ntv

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