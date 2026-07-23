Ξεκίνησε νέος «εμφύλιος» στην Κουμουνδούρου

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο «εμφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και επεκτείνεται σε όλον τον χώρο της Αριστεράς με απρόβλεπτες διαστάσεις. Οι εκατέρωθεν βολές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Σωκράτη Φάμελλου δείχνουν την πολεμική που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της Κουμουνδούρου και του πρώην προέδρου του κόμματος. 13 πρόσφατα ανεξαρτητοποιημένοι βουλευτές αποτελούν «κόκκινο πανί» για τη σημερινή ηγεσία αφού αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει μέλη της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Η αλήθεια είναι πως δεν έχει προηγούμενο ο πρόεδρος ενός κόμματος να επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παραίτηση. Από τον ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν να ασκήσουν πίεση στον Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου η έδρα του να γυρίσει στην Κουμουνδούρου. Κατά πόσο αυτό θα γινόταν δεν είναι γνωστό, καθώς η πρώτη επιλαχούσα στη Β’ Θεσσαλονίκης είναι η Δώρα Αυγέρη η οποία την 26η Μαΐου είχε βρεθεί στο Θησείο στην πρεμιέρα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Οι δυο πλευρές εστίασαν στις ανακοινώσεις τους στο ποιος εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμα για το οποίο το κόμμα ψηφίστηκε στις εκλογές του 2023. Όλα δείχνουν πως μέχρι τις εθνικές κάλπες η ένταση από την Κουμουνδούρου θα μεγαλώνει. Είναι κάτι που δεν επιθυμούν οι ανεξαρτητοποιημένοι βουλευτές. Η σύγκρουση θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αν από τον Σεπτέμβριο ξεκινήσουν νέες «εγγραφές» στην Αμαλίας ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών.

Τα κόμματα της Αριστεράς βρήκαν την ευκαιρία να επιτεθούν στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη θέση του κόμματος για τη διατήρηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 είδαν πως υπάρχει σημαντικός ζωτικός χώρος να κερδίσουν από το συγκεκριμένο θέμα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις η ΕΛ.Α.Σ κινείται σε ένα πεδίο κοντά στο 15%-16% όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα πιο ριζοσπαστικό κοινό.

Την «αριστερή στροφή» στην Κουμουνδούρου την ολοκλήρωσαν από την απόφαση της μη συμμετοχής στη γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας την Παρασκευή. Θα είναι εμφανής από εδώ και στο εξής η προσπάθεια των δυνάμεων του χώρου να κάνουν ξεκάθαρο το στίγμα τους. Τα «κουκιά», άλλωστε είναι μετρημένα και η μεγάλη «δεξαμενή» που έχουν στοχεύσει είναι αυτή του Αλέξη Τσίπρα.



Πηγή: skai.gr

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