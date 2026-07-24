Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης έχει οργανώσει πολλές εκτροπές στη Βουλή και το Σύνταγμα

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπέλυσε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος.

«Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Πρακτικά αφορά την ίδια την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια; Ποια είναι η εμπειρία του ελληνικού λαού από δύο διαφορετικές διάδοχικές κυβερνήσεις; Επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής, και του ίδιου του Συντάγματος», είπε ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ανέφερε πως: «Ποιος είναι ο συνεπής κύριε πρωθυπουργέ; Εσείς που το 2019 εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας, ως ο θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής κανονικότητας, και κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας; Ή εμείς που, όπως τότε, καταδικάζαμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, και τη διάρρηξη των εξουσιών, κάνουμε και σήμερα, μπαίνοντας εμπόδιο σε σκοτεινές πρακτικές που πληγώνουν τη Δημοκρατία; Ποιος είναι ο θεσμικός κύριε Μητσοτάκη; Εμείς ή εσείς; Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας; Ποιος το αφεντικό; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Σας κολακεύουν, κύριε πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας; Πείτε, λοιπόν, στον πρώην Γενικό σας Γραμματέα και ανιψιό σας, Γρηγόρη Δημητριάδη, ότι στην ελληνική Δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς».

Ακόμη ανέφερε πως η κυβέρνηση είναι «πρωταθλητές του θράσους, που φτάστε στο σημείο να λέτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι σας οφείλουμε συγγνώμη. Γιατί να σας πρωτοζητήσουμε συγγνώμη; Για το σκάνδαλο στην 717, που είναι το αίτιο της τραγωδίας των Τεμπών; Για το πάρτι δισεκατομμυρίων των απευθείας αναθέσεων; Για τις παράνομες υποκλοπές; Ή για το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Για ποιο κλίμα δικαίωσης είπατε στους βουλευτές σας; Για την παραπομπή 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δεκάδων στελεχών πολιτικών γραφείων και μελών της διοίκησης που εσείς τοποθετήσατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Για τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη που εσείς καλύψατε εργαλειοποιώντας το άρθρο 86 που σήμερα μας κάνετε μαθήματα για την αλλαγή του; Ή για τον κ. Μελά, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που εσείς επιλέξατε για πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και που ήδη έχει καταδικαστεί πρωτόδικα και ελέγχεται έως και για κακούργημα;».

«Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα, λοιπόν, την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει, λοιπόν, να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική πρακτική. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτόν τον σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο», συνέχισε.

«Το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική αλλαγή δεν μιλάει για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης και επισήμανε πως «Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που διέπεται από βασικές αρχές: Ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών και ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι, είναι μια θεσμική στάση. Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ακόμη και με 150 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις».

Για το άρθρο 110, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως «ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Είστε φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συναινέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε, λοιπόν, τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Κοινός παρονομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων».

Για το άρθρο 90 είπε πως «τίποτα δεν αλλάζετε. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις ώστε να επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης με τρόπο ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως: «Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας».

Ακόμη επέκρινε τον πρωθυπουργό για το ζήτημα του ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού, λέγοντας: «Πού είναι λοιπόν σήμερα, κ Μητσοτάκη, αυτή η μεγάλη θεσμική τομή που ανακοινώσατε την οποία υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό; Μάλλον οι βουλευτές σας σάς έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση. Πού να τη βρούμε τέτοια τόλμη; Τρεις η ώρα το πρωί θα τη βρούμε αυτή την τόλμη».

Η δευτερολογία Ανδρουλάκη

«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα», ανέφερε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε σκληρό τόνο στον πρωθυπουργό».

Όπως σημείωσε «είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πήρε την απόφαση να γίνει με 150 εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς ψηφίζοντας με επιστολική ψήφο για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το μαντρί και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη Βορίδη και Αυγενάκη.

«Εμείς δεν παίξουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Και η ιστορία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που αποφεύγετε να απαντήσετε, είναι ακόμη ένα βαρίδι στην καμπούρα σας», επισήμανε.

«Εμείς στη σημερινή συζήτηση βάλαμε έναν καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της Δημοκρατίας. Είναι το Σύνταγμα, αυτό καθ’ αυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το Κοινοβούλιο και τη Δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Θέλετε συναίνεση; Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το άρθρο 110, για να μπούμε σε μια νέα εποχή, ευρύτερων συναινέσεων, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό των 150 ψήφων στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία ή η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

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