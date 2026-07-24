Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο, στοχεύοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, τη βάση Al-Adiri στο Κουβέιτ και παρατηρητήριο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim και αναπαράγεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ούτε από το αμερικανικό Πεντάγωνο ούτε από τις αρχές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν σχετικά με την επιτυχία των επιθέσεων ή το μέγεθος των ζημιών.

Νέα επίθεση σε αμερικανικούς στόχους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IRGC, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες αμερικανικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι στο Κουβέιτ επλήγη η βάση Al-Adiri, ενώ στο Μπαχρέιν στόχος ήταν παρατηρητήριο και εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον 5ο Στόλο των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελεί το βασικό επιχειρησιακό κέντρο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού για τον Περσικό Κόλπο, την Αραβική Θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Αυξάνεται ο κίνδυνος γενικευμένης σύρραξης

Η νέα αυτή ανακοίνωση έρχεται ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, με επιθέσεις και αντεπιθέσεις να καταγράφονται σε αρκετές χώρες του Κόλπου.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναφερθεί πλήγματα ή απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τους φόβους ότι η σύγκρουση μπορεί να αποκτήσει ακόμη ευρύτερες διαστάσεις, εμπλέκοντας περισσότερες χώρες της περιοχής.

Αναμένονται οι αμερικανικές αντιδράσεις

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχε εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το Πεντάγωνο ή τη CENTCOM σχετικά με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης.

Η έλλειψη ανεξάρτητης επιβεβαίωσης σημαίνει ότι οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα της επίθεσης δεν μπορούν ακόμη να διασταυρωθούν. Διπλωματικές και στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, καθώς αναμένονται οι επίσημες τοποθετήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.



Πηγή: skai.gr

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