«Εύχομαι περαστικά στην ασθενή και ειλικρινή συγγνώμη σε αυτήν και την οικογένεια της», ανέφερε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την περιπέτεια της ασθενούς στο Τζάνειο.

Υπενθυμίζεται ότι μια 62χρονη γυναίκα υπεβλήθη, από λάθος, σε μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο νοσοκομείο, χθες τα ξημερώματα.

Η συγκεκριμένη ασθενής δεν έπρεπε να υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος και η διαδικασία αφορούσε άλλη νοσηλευόμενη.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο νοσηλευτής, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, αναζητείται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού υγείας:

«Για το χθεσινό εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σφάλματος, ενός νοσηλευτού του Τζανείου Νοσοκομείου, όταν διαπιστώθηκε χθες η Διοίκηση αμέσως διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού, κλήθηκε ο εισαγγελεύς για το ποινικό σκέλος και εγώ ζήτησα από τον ΟΔΙΠΥ να ξεκινήσει έρευνα για τις διαδικασίες που ακολουθεί το νοσοκομείο και το ΕΚΕΑ να διερευνήσει το περιστατικό. Εύχομαι περαστικά στην ασθενή και ειλικρινή συγγνώμη σε αυτήν και την οικογένεια της».

Για το χθεσινό εξαιρετικά σοβαρό περισταστικό σφάλματος, ενός νοσηλευτού του Τζανείου Νοσοκομείου, όταν διαπιστώθηκε χθες η Διοίκηση αμέσως διέταξε ΕΔΕ για τις συνθήκες του περιστατικού, κλήθηκε ο εισαγγελεύς για το ποινικό σκέλος και εγώ ζήτησα από τον ΟΔΙΠΥ να ξεκινήσει έρευνα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.