Απρόσκλητος επισκέπτης ανέβηκε σε μπαλκόνι σπιτού στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, προκαλώντας τρόμο στους ενοίκους.

Το φίδι μάλλον «Λαφιάτης» σύμφωνα με κάποιους που γνωρίζουν, έκανε την εμφάνισή του την Τρίτη (3/6/25) σε σπίτι συνοικία της Λαμίας.

Το μεγάλο φίδι, μήκους αρκετά πάνω από το ένα μέτρο, εντοπίστηκε μέσα στο κλουβί του καναρινιού.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει το Lamiareport το ερπετό είχε προλάβει να φάει το πουλάκι.

Η οικογένεια έντρομη ειδοποίησε την Πυροσβεστική στελέχη της οποίας έφτασαν στο σπίτι πριν το φίδι προλάβει να το σκάσει. Το έπιασαν και το απομάκρυναν στην ύπαιθρο.

