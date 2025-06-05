Διαψεύδει το Lido Corfu Sun Hotel καταγγελίες Αγγλίδας τουρίστριας

Διαψεύδει με επίσημη δήλωσή του το Lido Corfu Sun Hotel καταγγελίες Αγγλίδας τουρίστριας οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον αγγλικό Τύπο. Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων η διοίκηση του ξενοδοχείου "Η συγκεκριμένη πελάτισσα επέδειξε από την πρώτη ημέρα σαφή πρόθεση να αναζητήσει προσχηματικά προβλήματα με στόχο την αποζημίωση, τακτική που είναι γνωστή στον ξενοδοχειακό κλάδο."

Η επίσημη δήλωση του Lido Corfu Sun Hotel

"Με ιδιαίτερη έκπληξη και απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι στο δημοσίευμα της 3ης Ιουνίου 2025, φιλοξενούνται μονομερείς, ανακριβείς και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί εις βάρος του ξενοδοχείου Lido Corfu Sun, χωρίς καμία προηγούμενη επικοινωνία ή επιβεβαίωση από την πλευρά μας.

Η συγκεκριμένη πελάτισσα επέδειξε από την πρώτη ημέρα σαφή πρόθεση να αναζητήσει προσχηματικά προβλήματα με στόχο την αποζημίωση, τακτική που είναι γνωστή στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μεταξύ άλλων, παραπονέθηκε ακόμη και για τον καιρό, με τη φράση «γιατί βρέχει», κάτι που δεν επιδέχεται σοβαρού σχολιασμού.

Η στάση της απέναντι στο προσωπικό ήταν ειρωνική και απαξιωτική, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εργαζομένων να την εξυπηρετήσουν με επαγγελματισμό και ευγένεια. Το δεύτερο κλειδί της δόθηκε, αλλά αφαιρέθηκε αργότερα όταν έγινε αντιληπτό ότι χρησιμοποιούνταν για να παραμένει ανοιχτό το air condition 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και με τα παράθυρα ανοιχτά και το δωμάτιο κενό, κατά παράβαση της ενεργειακής μας πολιτικής.

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει καθημερινά έναν πλούσιο και προσεγμένο μπουφέ βασισμένο στη μεσογειακή διατροφή, με φρέσκα λαχανικά, σαλάτες, φρούτα, κρύα και ζεστά πιάτα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γευστικών προτιμήσεων, τόσο για Έλληνες όσο και για διεθνείς επισκέπτες.

Επιπλέον, διοργανώνονται τρεις θεματικές εκδηλώσεις την εβδομάδα δίπλα στην πισίνα, οι οποίες ακυρώνονται μόνο σε περιπτώσεις έντονης κακοκαιρίας.

Το ξενοδοχείο Lido Corfu Sun διαθέτει πολύ υψηλή βαθμολογία στις μεγαλύτερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες και φιλοξενεί κάθε χρόνο δεκάδες επαναλαμβανόμενους πελάτες, που αναγνωρίζουν το επίπεδο υπηρεσιών και φιλοξενίας μας.

Ως εκ τούτου, και με σεβασμό στον δημοσιογραφικό κώδικα δεοντολογίας, ζητούμε την άμεση διαγραφή του εν λόγω δημοσιεύματος από την ιστοσελίδα σας και οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή του, καθώς βασίζεται σε αποδεδειγμένα ψευδείς ισχυρισμούς που θίγουν τη φήμη και την αξιοπιστία μας."

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.