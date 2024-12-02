Η μητέρα του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής, που οι αποκαλύψεις για την αρρωστημένη δράση του έχουν σοκάρει το πανελλήνιο - μίλησε για τον γιο της και τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, μετά από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η γυναίκα δήλωσε στο Star ότι για αυτήν το παιδί της έχει πεθάνει, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Ο γιος μου είχε πολλά να κρύψει από μένα. Γέννησα ένα τέρας, τον έχω ξεγράψει, δεν είναι πια παιδί μου. … Ζητάω συγνώμη για αυτές τις ψυχούλες (τα παιδιά) που δεν κατάλαβα τι περνούσανε. Θέλω να στηρίξω τη νύφη μου. Θέλω μια φορά να πάω στην φυλακή και να τον φτύσω».

Είχε φτιάξει το «προφίλ» του καλού οικογενειάρχη

Σύμφωνα με το Star, η 35χρονη γυναίκα – έγκυος στο 6ο παιδί - είπε στους συναδέλφους της στο Τμήμα Ανηλίκων ότι ο σύζυγός της – εκτός του ότι την είχε αποκόψει από την οικογένεια και το περιβάλλον της - χειριζόταν τα πάντα.

«Ακόμα και τις αναρτήσεις στο Facebook εκείνος τις ανέβαζε για να δείχνει ότι είναι καλός οικογενειάρχης» είπε η 35χρονη.

Την ίδια ώρα, σοκαρισμένος από τις φρικιαστικές αποκαλύψεις εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1 και ο θείος του 45χρονου, τονίζοντας ότι «ξέραμε ότι ήταν βίαιος και τσαμπουκάς στη δουλειά του» αλλά περνούσε προς τα έξω την εικόνα του σωστού οικογενειάρχη, χωρίς οικονομικά προβλήματα.

«Ήταν κρυψίνους γύρω από αυτά τα θέματα, η εικόνα που παρουσίαζε εδώ ήταν του σωστού οικογενειάρχη. Τον βλέπαμε με τα παιδιά του, πολύτεκνος, τα πήγαινε βόλτες και τα λοιπά. Όλοι λέγανε "κοίταξε εκεί, πολύτεκνος, δυο αστυνομικοί…", ήτανε και άνετος οικονομικά το ‘παίζε κι αυτό» είπε ο θείος του.

«Η γυναίκα του δεν μιλούσε καθόλου, αυτός το έπαιζε αρχηγός, τους έβαζε σε τάξη, πειθαρχεία κτλ. Όσοι τον γνωρίζουμε, καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις ενέργειες, στην πυρά!»δήλωσε ο συγγενής του αστυνομικού.



Πηγή: skai.gr

