Η Hellenic Train ανακοινώνει ότι η κυκλοφορία στο τμήμα Αίγιο - Κιάτο - Αίγιο διεξάγεται με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Υπενθυμίζεται πως με λεωφορεία θα διεξαχθεί και το σημερινό δρομολόγιο IC51 Θεσσαλονίκη-Αθήνα, λόγω των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων στη σιδηροδρομική υποδομή.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν όλες τις προβλεπόμενες στάσεις.

Πηγή: skai.gr

