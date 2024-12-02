Η Hellenic Train ανακοινώνει ότι η κυκλοφορία στο τμήμα Αίγιο - Κιάτο - Αίγιο διεξάγεται με λεωφορεία μέχρι νεωτέρας, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Υπενθυμίζεται πως με λεωφορεία θα διεξαχθεί και το σημερινό δρομολόγιο IC51 Θεσσαλονίκη-Αθήνα, λόγω των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων στη σιδηροδρομική υποδομή.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν όλες τις προβλεπόμενες στάσεις.
