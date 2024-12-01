Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

«Ζούσαμε έναν Γολγοθά αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν είχα αναφέρει σε κανέναν το παραμικρό. Ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό, με είχε αποκόψει από συγγενείς και φίλους» φέρεται να δήλωσε στους συναδέλφους της η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που για χρόνια βίαζε και κακοποιούσε την ίδια και τα ανήλικα παιδία τους, υποβάλλοντας τους σε φρικτά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια.

Η γυναίκα - αστυνομικός και η ίδια και έγκυος στο 6 παιδί - μίλησε για όσα πέρναγαν στα χέρια του 45χρονου συζύγου της .



«Φοβόμουν για τη ζωή μου και τα παιδιά μου, αν μιλούσα δεν ξέρω που θα έφτανε. Με απειλούσε και εμένα και τα παιδιά πως θα μας σκότωνε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μαρτύριο έχουμε περάσει. Χαίρομαι που τελείωσε, που τα παιδιά μου είναι ασφαλή» δήλωσε η γυναίκα -- στους συναδέλφους της.

Όταν ρωτήθηκε γιατί συνέχιζε να κάνει παιδιά μέσα σε αυτό το άρρωστο οικογενειακό περιβάλλον, φέρεται να είπε πως η περίοδος που ήταν έγκυος ήταν η μόνη περίοδος που δεν την έβαζε να κάνει τα ανατριχιαστικά πράγματα.

Τα παιδιά έχουν μιλήσει παρουσία παιδοψυχολόγου (δεν είναι ακριβώς κατάθεση λόγω της περίπτωσης) και, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν επιβεβαιώσει την μητέρα.

Ξύλο, βιασμοί και απειλές

Εχθες, μιλώντας αποκλειστικά στο skai.gr, o δικηγόρος της 35χρονης και των παιδιών περιέγραψε το σπίτι του τρόμου στο οποίο ζούσε η οικογένεια του 45χρονου.

Απειλές ότι θα τους σκοτώσει όταν δεν έκαναν τις ανωμαλίες που τους ζητούσε, ξυλοδαρμοί με γκλοπ, δέσιμο με χειροπέδες και σβήσιμο τσιγάρων στην πλάτη είναι κάποια από τα απάνθρωπα βασανιστήρια που περιγράφει ο κος Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

«Είχε δημιουργήσει τρόμο και φόβο σε όλους ότι είναι άτρωτος και κανέναν δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του γιατί έχει άκρες και πολλούς γνωστούς» αναφέρει.

Η γυναίκα βρήκε τελικά το θάρρος να τον καταγγείλει μετά από δικαστική απόφαση να απομακρυνθεί από το σπίτι, «όταν ζητήσαμε να μπει σε ψυχιατρική κλινική να εξεταστεί» όπως αναφέρει.

Τότε η 35χρονή, η οποία διανύει την 6η κατά σειρά εγκυμοσύνη της και βρίσκεται και σε προχωρημένο μήνα κύησης, ένιωσε την ασφάλεια να πάει στον δικηγόρο και να αποκαλύψει το μαρτύριο που ζούσε και αμέσως πήγαν στον Ανηλίκων στη ΓΑΔΑ για να καταγγείλουν αυτά τα ακραία, απάνθρωπα περιστατικά

«Ο άνθρωπος αυτός είναι ακραία χειριστικός και επικίνδυνος» είπε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση γιατί τόσο καιρό η γυναίκα δεν είχε μιλήσει, είπε ότι «από το ξύλο και την ψυχολογική βία είχε χάσει την προσωπικότητά της είχε καταντήσει ένα άβουλο ον».

Πηγή: skai.gr

