Παράνομη ως αντισυνδικαλιστική κρίθηκε, με την υπ'αριθμ 4605/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η απόλυση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) Κώστα Γενηδούνια, «τον οποίο η Διοίκηση της Hellenic Train αποφάσισε να απολύσει την επόμενη μέρα της υποβολής της υποψηφιότητάς του για το του Σωματείου».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΕΠΕ, με την εν λόγω απόφαση διατάχθηκε η επαναπρόσληψή του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

«Η Hellenic Train, θυγατρική του Ομίλου Ferrovie Dello Stato Italiane, πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί ανενόχλητα να παραβιάζει τους νόμους, να παρακολουθεί τους εργαζομένους στην ιδιωτική ζωή τους, να τους εκφοβίζει και να προχωρεί σε πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων στους μη αρεστούς.

Οφείλει να σέβεται το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζομένους της που εργάζονται υπεύθυνα μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», δηλώνει η ΠΕΠΕ. Και τονίζει πως ο αγώνας για δημοκρατία, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και για το δημόσιο συμφέρον συνεχίζεται.

«Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους μας, όλους τους πολίτες για τη συμπαράσταση, όπως και το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Κώστα Παπαδημητρίου για την επιτυχή νομική υποστήριξη» καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΕΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

