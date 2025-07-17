Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Δάφνης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ εντός καταστήματος εστίασης, που βρίσκεται απέναντι από τον σταθμό του μετρό «Άγιος Ιωάννης», όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξεκίνησε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων.

Όταν ο 28χρονος, που είναι υπάλληλος του καταστήματος, αντιλήφθηκε τον καβγά και είδε πως τα αίματα είχαν ανάψει σε τέτοιο σημείο όπου βγήκε και μαχαίρι, παρενέβη με αποτέλεσμα να δεχτεί τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Οι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή και ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο Λαϊκό. Λίγο αργότερα μετά από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ προσήχθησαν δύο ανήλικοι, εκ των οποίων ο ένας συνελήφη και στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

