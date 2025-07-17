Πάτρα: Επαναλειτουργεί την ερχόμενη Δευτέρα με νέους ιατροδικαστές η Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Της Έλενας Γαλάρη

Από την ερχόμενη Δευτέρα 21 Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, η οποία είχε τεθεί σε αναστολή με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από τις 10 Ιουλίου.

Η υπηρεσία θα επαναλειτουργήσει με δύο νέους ιατροδικαστές.

Πιο συγκεκριμένα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων ο ιατροδικαστής Πάτρας Ανδρέας Γκότσης και ο προϊστάμενος Γραμματείας της ίδιας υπηρεσίας, Σταύρος Αρβανιτάκης, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας και κυρίως για τα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή κατά τον επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Και οι δύο ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και σε ό,τι αφορά στην τήρηση των αρχείων των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή κατά τον επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου διευθυντικών στελεχών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όπως είναι γνωστό, ο κ. Γκότσης είχε διενεργήσει την αρχική-πρώτη ιατροδικαστική έκθεση για δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε, καθώς και για τον μικρό Παναγιωτάκη, για τον οποίο αναμένεται το πόρισμα σχετικά με τα αίτια του θανάτου του. Και στις τρεις περιπτώσεις ο κ. Γκότσης είχε καταλήξει σε παθολογικά αίτια.

Πηγή: skai.gr

