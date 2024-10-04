Λογαριασμός
Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τον Λίβανο - Φωτογραφίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η επιχείρηση «Κόσμος» για τον επαναπατρισμό 60 πολιτών από το αεροδρόμιο της Βηρυτού στον Λίβανο

Eπιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τον Λίβανο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, η επιχείρηση απεγκλωβισμού και ο επαναπατρισμός 60 πολιτών από το αεροδρόμιο της Βηρυτού στον Λίβανο, με την κωδική ονομασία «Κόσμος», με αεροσκάφος C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας,

c-130

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ σήμερα: 

«Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, συνέβαλαν στην προσπάθεια για την ασφαλή επάνοδο 38 υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο και 22 της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Την όλη επιχείρηση παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. 

c130 livanos

c130 livanos

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΓΕΕΘΑ Λίβανος C-130
