Ειδικές… σχολές για τα ζευγάρια που σκέφτονται να παντρευτούν, ώστε να τους προετοιμάσει για τον έγγαμο βίο, εξετάζει η Εκκλησία, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της παραδοσιακής οικογένειας, απέναντι στην «αποδυνάμωση» που συντελείται στη σύγχρονη εποχή.

Χθες, κατά τη διάρκεια της χθεσινής δεύτερης ημέρας των εργασιών της Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος πρότεινε μια σειρά πρακτικών μέτρων προς αυτόν τον σκοπό, όπως την επιστροφή των μελλόνυμφων στα θρανία για εντατικά μαθήματα, προτού ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Οπως επισήμανε, «οι θεωρούμενες λειτουργικές δυσχέρειες σχετικά με την παραδοσιακή οικογένεια μαζί με τον ατομοκεντρικό τρόπο της σύγχρονης πραγματικότητας οδηγούν όλο και περισσότερα ζευγάρια στη διάρρηξη της συζυγικής σχέσης, τον χωρισμό και το διαζύγιο».

Εκτός των άλλων, για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, ο κος Φιλόθεος, σύμφωνα με "Τα Νέα", πρότεινε επίσης τη δημιουργία κεντρικού ταμείου για την ενίσχυση των κυήσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη των Σχολών Γονέων που λειτουργούν με ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η δημιουργία Βιωματικών Ομάδων Γονέων και κατασκηνωτικά τριήμερα για οικογένειες.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.