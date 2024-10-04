Με 831 προσλήψεις θα ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα για το 2025, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Πιο συγκεκριμένα για το 2025 θα προσληφθούν:

• όλοι οι απόφοιτοι της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

- 70 δόκιμοι ανθυποπυραγοί

- 260 δόκιμοι πυροσβέστες

• 300 πυροσβέστες-δασοκομάντος για την περαιτέρω στελέχωση των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

• 150 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων

• 8 χειριστές ελικοπτέρων

• 15 κυβερνήτες πλοηγοί

• 10 ιατροί

• 15 μηχανικοί

• 3 υπάλληλοι στην κρατική αρωγή

Μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν τριπλασιάσαμε τις μονάδες δασοκομάντος. Συνεχίζουμε την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με 831 προσλήψεις σε δασοκομάντος, αποφοίτους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.



Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του νέου δόγματος… pic.twitter.com/SHlkfQDxLs — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) October 4, 2024

«Μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν τριπλασιάσαμε τις μονάδες δασοκομάντος. Συνεχίζουμε την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με 831 προσλήψεις σε δασοκομάντος, αποφοίτους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμα ότι οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του νέου δόγματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τις ανάγκες που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.