Σήμερα, 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών και των Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης. Γιορτάζουν οι: Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη, Ιερόθεος, Καλλισθένης και Καλλισθένη.

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Ανατολή ήλιου: 07:23 - Δύση ήλιου: 19:03

Σελήνη 1.4 ημερών

