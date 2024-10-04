Λογαριασμός
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Οκτωβριου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου Αθηνών και των Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης. Γιορτάζουν οι: Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη, Ιερόθεος, Καλλισθένης και Καλλισθένη. 

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
Ανατολή ήλιου: 07:23 - Δύση ήλιου: 19:03
Σελήνη 1.4 ημερών

