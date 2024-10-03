Στην Ελλάδα έφτασε λίγο μετά τις 16.00 το μεσημέρι της Πέμπτης, το αεροσκάφος C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο είχε απογειωθεί νωρίτερα από την Βηρυτό στο πλαίσιο της πρώτης επιχείρησης επαναπατρισμού Ελλήνων και Κύπριων πολιτών, από τον Λίβανο με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, στις 13.30 το μεσημέρι το C-130 προσγειώθηκε στη Λάρνακα.

Το αεροσκάφος μετέφερε 60 άτομα, 22 Έλληνες πολίτες και 38 πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ.Εξ. η ελληνική Πρεσβεία στη Βηρυτό παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής προξενικής αρωγής σε Έλληνες που διαβιούν στον Λίβανο.

«Ήμουν στον Λίβανο και θέλαμε να έρθουμε στη Λάρνακα, όπου η κόρη μου ξεκινάει τις σπουδές της και δεν υπήρχαν πτήσεις, τίποτα. Ο γιος μου είναι ήδη στο εξωτερικό, ήμασταν «φυλακισμένοι», δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγουμε γιατί τα αεροπλάνα της Μέσης Ανατολής είναι γεμάτα και δεν βρίσκεις πτήσεις σε λιγότερο από 10 ημέρες», αναφέρει ένας εκ των 60 ανθρώπων μετά την προσγείωσή του και προσθέτει:

«Κάθε μέρα η κατάσταση χειροτερεύει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, αν θα κλείσει το αεροδρόμιο ή όχι. Και ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης που έσπευσε με αυτή την κίνηση να βγάλει μερικούς (ανθρώπους) που χρειάζεται να φύγουν εκτάκτως από τον Λίβανο.»

Στο βίντεο φαίνεται άνθρωποι έξω από την πόρτα του αεροπλάνου να χειροκροτούν.

«Αισθανόμαστε χαλαροί, όχι άλλη ένταση. Είναι πολύ κακό, αυτό που συνέβη στον Λίβανο, πολύ κακό, ανοργάνωτο και απρογραμμάτιστο. Δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον πόλεμο. Ο Λίβανος δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Είναι για τι; Για την εξουσία ή για τι;», δηλώνει γυναίκα που επέστρεψε από τη Βηρυτό.

Εικόνες από τη στιγμή της άφιξης του C-130 στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας

Την άφιξη των Ελλήνων από τον Λίβανο στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας καταγράφει ο φωτογραφικός φακός.

Ειδικότερα, οι Έλληνες από τον Λίβανο μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος C-130 στην Αεροπορική Βάση της Ελευσίνας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη.

