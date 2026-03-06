Του Μάκη Συνοδινού

Λειτουργικές ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι χειροβομβίδες που έφερε πάνω του ο αφρικανικής καταγωγής άνδρας που εμφανίστηκε στη σκοπιά της ΓΑΔΑ λέγοντας πως είναι ζωσμένος με εκρηκτικά.

Το παραπάνω προκαλεί έντονο προβληματισμό στα στελέχη της αστυνομίας.

Ο άνδρας προσήχθη λίγα λεπτά μετά τις 18.00 και ελέγχεται.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον «δεσμεύσουν», όταν του απέσπασαν την προσοχή, την ώρα που ζητούσε τηλέφωνο να μιλήσει. Είχε πάνω του 3 χειροβομβίδες που ελέγχθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί το αν είναι αληθινές.

Στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ ώστε να ελέγξουν και ένα σακίδιο που είχε μαζί του και πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη. Μάλιστα, λόγω της ελεγχόμενης έκρηξης διενεργήθηκε ξανά ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Βίντεο του Orangepress με την ελεγχόμενη έκρηξη:

Στο σημείο, έλαβε χώρα νωρίτερα, γύρω στις 18.00, αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Λίγο μετά τις 18.30, η πρώτη επιχείρηση έληξε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

