Συναγερμός σήμανε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) το απόγευμα της Παρασκευής καθώς εμφανίστηκε στη σκοπιά άντρας, ο οποίος υποστήριξε πως έχει πάνω του εκρηκτικά.

Ο άντρας, αφρικανικής καταγωγής, λίγα λεπτά μετά τις 18.00 προσήχθη και ελέγχεται. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον «δεσμεύσουν», όταν του απέσπασαν την προσοχή, την ώρα που ζητούσε τηλέφωνο να μιλήσει. Ο ίδιος φέρεται να είχε πάνω του 3 χειροβομβίδες που ελέγχονται αν είναι αληθινές. Στο σημείο έσπευσαν τα ΤΕΕΜ προκειμένου να ελέγξουν και ένα σακίδιο που είχε μαζί του και πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη. Μάλιστα, λόγω της ελεγχόμενης έκρηξης διενεργήθηκε ξανά ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Βίντεο του Orangepress με την ελεγχόμενη έκρηξη:

Στο σημείο, έλαβε χώρα νωρίτερα, γύρω στις 18.00, αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Λίγο μετά τις 18.30, η πρώτη επιχείρηση έληξε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.