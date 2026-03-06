Πάτρα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτι συνταξιούχου γιατρού – Βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας

Χειροπέδες σε έναν 83χρονο, γνωστό συνταξιούχο μαιευτήρα, πέρασαν την Παρασκευή (06.03.26) στην Πάτρα, αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα το tempo24 έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην οικία του γιατρού και εντόπισαν και κατέσχεσαν υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ηλικιωμένο, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

