Σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο γνωστός (πρώην) τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος, που παραπέμφθηκε σε δίκη για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

Ο 61 ετών (σήμερα) κατηγορούμενος αντιμετώπιζε την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ' εξακολούθηση.

Η πράξη αυτή, όπως εισήχθη στο ακροατήριο, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, και αρχικά καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη. Ωστόσο, οι δικαστές αποφάσισαν να τη μετατρέψουν σε πλημμέλημα, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε επί σκοπώ βλάβης.

Το δικαστήριο, εκτός από τη μετατροπή της κατηγορίας στην πλημμεληματική της μορφή, αποφάσισε να του χορηγήσει το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με βασική μάρτυρα την παθούσα, ενώ ο τηλεπαρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.

Μέσω των συνηγόρων του ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, αναγνωρίζοντας την πράξη του, για την οποία φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη γυναίκα ή να αποκομίσει περιουσιακό όφελος.

Σε βάρος του ίδιου κατηγορούμενου εκκρεμούν στα ποινικά δικαστήρια άλλες δύο δικογραφίες για ανάλογες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.