Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, έξω από τα γήπεδα της Νέας Ιωνίας Βόλου, έπεσε ένας 18χρονος φοιτητής από τον Τύρναβο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν παρέα φοιτητών που γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο πήγαν για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα gegonota.news ο 18χρονος φοιτητής εμφανίστηκε με φανέλα της ΑΕΛ και αυτό φαίνεται πώς ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, στο σημείο εμφανίστηκαν περίπου 15 άτομα με μηχανάκια και αυτοκίνητα, τα οποία – φορώντας κουκούλες και κράνη – άρχισαν να χτυπούν ανελέητα τον 18χρονο και άλλα μέλη της παρέας του που περίμεναν στη στάση το λεωφορείο.

Ο 18χρονος με τη φανέλα της ΑΕΛ ήταν εκείνος που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε πιο άγρια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά κατάγματα και κακώσεις, ενώ οι υπόλοιποι τη «γλίτωσαν» με μερικούς μώλωπες και εκδορές.

Στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία, η οποία ερευνά το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

