Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες βρίσκεται 57χρονος οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προέβαινε κατ’ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης επιβάτιδας, εντός και εκτός του οχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 57χρονος σε διάφορες χρονικές στιγμές, από αρχές Ιουνίου του 2024 έως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις, είτε στη διάρκεια των δρομολογίων είτε κατά την στάθμευση του οχήματος στο αμαξοστάσιο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, και βασίζεται σε καταθέσεις μαρτύρων, αφορά τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκων και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης, κατ' εξακολούθηση.

Σε έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, που εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

