Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της φρικτής υπόθεσης που αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν μια 33χρονη φέρεται να γέννησε μόνη στο σπίτι και στη συνέχεια πέταξε το νεογνό σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, όταν η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι αιμορραγούσε και ο σύζυγός της την παρότρυνε να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Εκείνη αρνήθηκε αλλά ο άνδρας επέμεινε.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, η διασώστρια φρόντισε τη λεχώνα και ο συνάδελφός της βγήκε έξω με τον σύζυγο της 33χρονης.

Κάποια στιγμή, ο άνδρας φέρεται να είπε στον διασώστη: «Είχε μεγάλη κοιλιά και τώρα δεν έχει». Έκπληκτος ο διασώστης, τον ρώτησε που βρισκόταν νωρίτερα η γυναίκα του και τότε του μπήκαν υποψίες για το τι είχε συμβεί και άρχισαν μαζί να ψάχνουν τους κάδους απορριμμάτων σε ακτίνα 200 μέτρων περιμετρικά του σπιτιού.

Ο εργαζόμενος του ΕΚΑΒ, εντόπισε το νεογέννητο σε μαύρες σακούλες που μύριζαν χλωρίνη. Μέσα στη σακούλα που μάλιστα ήταν δεμένη, υπήρχαν πεταμένα χαρτιά με έντονη τη μυρωδιά της χλωρίνης.

Η κατάσταση του βρέφους

Το νεογνό που είναι αγοράκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του ΠΑΓΝΗ, με υποθερμία αλλά η κατάστασή του χαρακτηρίζεται καλή.

Η γυναίκα που το έφερε στον κόσμο νοσηλεύεται φρουρούμενη στη Μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.