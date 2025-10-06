Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 20 κελιά, ενώ σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 6 εγκλείστων για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από τις έρευνες στα κελιά, καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 αυτοσχέδια μαχαίρια,

15 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (usb) και

κάρτα μνήμης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

