Σε δύο συλλήψεις, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προχώρησαν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), βάσει των ερευνών για δύο πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Αχαΐα και Κορινθία και απείλησαν να πάρουν διαστάσεις, καθώς φυσούσαν ισχυροί άνεμοι.

Η μία μάλιστα, στην Αχαΐα, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και συγκεκριμένα σε αναγεννημένο δάσος, μετά από παλαιότερη πυρκαγιά, και ήταν σε εξέλιξη μέχρι πριν από λίγο, αλλά άρχισε να βρέχει στην περιοχή.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις αρχές, και στις δύο περιπτώσεις, προκάλεσαν τις πυρκαγιές από υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών, τα οποία έβαλαν φωτιά για να τα κάψουν, χωρίς να έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, που προβλέπονται από τη σχετική πυροσβεστική διάταξη, που έχει εκδοθεί για αυτό ακριβώς το σκοπό και παρά τις αυστηρές συστάσεις.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πρώτη σύλληψη έγινε στην περιοχή Ζούπι, στο Μεγάλο Βάλτο Κορινθίας και πρόκειται για ημεδαπό, 59 ετών, ο οποίος στις 11.00 προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ έκαιγε κλαδιά σε αγροτική έκταση. Οι φλόγες επεκτάθηκαν, αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Ο 59χρονος, με εντολή του εισαγγελέα, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.031,25 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην περιοχή Άμπελος Ακράτας του δήμου Αιγιαλείας, συνελήφθη αλλοδαπός, 51 ετών, ο οποίος, γύρω στις 16:00, έβαλε φωτιά να κάψει αγροτικά υπολείμματα, αλλά η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο του και επεκτάθηκε στο παρακείμενο νεαρό δάσος. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Για τον 51χρονο ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.375 ευρώ.

Από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι η ΔΑΕΕ παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ τονίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ειδικά όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, επιφέρει πλέον βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.