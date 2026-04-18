Ένα 16χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ, μετά από τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Λιοσίων, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο παρέδωσε στις αρχές, ενώ κατέθεσε και ως μάρτυρας. Ο ίδιος έσπευσε να βοηθήσει την τραυματισμένη κοπέλα και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Αντίθετα, μετά την παράσυρση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, ο οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας την 16χρονη αβοήθητη. Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και μετέφεραν την κοπέλα, σε βαριά κατάσταση, στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία εξετάζει το οπτικό υλικό, ενώ έχει ήδη στη διάθεσή της τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής που εμπλέκεται στο συμβάν. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 17:45, κοντά στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

